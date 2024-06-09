В отделении "Новой почты" в Луцке прогремел взрыв

Утром 9 июня в отделении "Новой почты" города Луцк прогремел взрыв. Произошло это возле "Северного рынка".

У комментарии 24 Каналу "Новая почта" подтвердила инцидент. Там указали, что помещении взорвалась учебная граната, которую приобрели в интернете. Сам же заказчик получил травмы – врачи уже оказали ему помощь.

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Взрыв в Луцке

Как сообщили в "Новой почте", мужчина заказал в интернете имитационные гранаты. Получив посылку, лучанин решил осмотреть ее в отделении. Однако он случайно привел в действие механизм – граната взорвалась у него в руках.

Никто из людей, которые были в отделении, не пострадал. Работники отделения оказали клиенту домедицинскую помощь и вызвали скорую, но от госпитализации он отказался. Отделение работает в обычном режиме,

– указали в "Новой почте"

В компании отметили, что в этом случае груз не был оружием. Однако там напомнили, что перед отправкой нужно внимательно проверить, не входит ли товар к запрещенным.

Автомобиль скорой возле отделения "Новой почты": смотрите видео

Взрывы гранат в Украине

11 мая в центре Броваров мужчина во время бегства бросил гранату в полицейского. Оба мужчины остались живы, однако получили травмы средней тяжести. Взрыв произошел в районе магазина "Красный маркет".

8 мая в Бориславе во Львовской области в результате взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина. Известно, что других людей в это время рядом не было. Тогда правоохранители отметили, что устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса.

28 апреля в Святошинском районе Киева слышали взрыв. В полиции сообщили, что он стал следствием подрыва гранаты. По информации местных СМИ, устройство взорвалось прямо возле одного из подъездов. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении.