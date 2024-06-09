Як повідомила поліція місцевим ЗМІ, у приміщенні вибухнула навчальна граната, яку придбали в інтернеті. Сам же замовник отримав травми – лікарі вже надали йому допомогу.

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Вибух у Луцьку

Як розповіли місцеві ЗМІ, чоловік замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, лучанин вирішив оглянути її у відділенні.

Однак він порушив правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Чоловік випадково висмикнув чеку однієї з гранат, внаслідок чого та вибухнула.

На місце одразу прибули лікарі. Вони надали потерпілому медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Персонал "Нової пошти" під час вибуху не постраждав.

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Вибухи гранат в Україні