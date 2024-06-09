Як повідомила поліція місцевим ЗМІ, у приміщенні вибухнула навчальна граната, яку придбали в інтернеті. Сам же замовник отримав травми – лікарі вже надали йому допомогу.
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Вибух у Луцьку
Як розповіли місцеві ЗМІ, чоловік замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, лучанин вирішив оглянути її у відділенні.
Однак він порушив правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Чоловік випадково висмикнув чеку однієї з гранат, внаслідок чого та вибухнула.
На місце одразу прибули лікарі. Вони надали потерпілому медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Персонал "Нової пошти" під час вибуху не постраждав.
Автомобіль "швидкої" біля відділенні "Нової пошти": дивіться відео
Вибухи гранат в Україні
- 11 травня у центрі Броварів чоловік під час втечі кинув гранату у поліцейського. Обидва чоловіки залишилися живі, проте отримали травми середньої тяжкості. Вибух трапився в районі магазину "Червоний маркет".
- 8 травня у Бориславі, що у Львівській області, внаслідок вибуху гранати загинув 24-річний чоловік. Відомо, що інших людей у цей час поруч не було. Тоді правоохоронці зазначили, що встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.
- 28 квітня у Святошинському районі Києва чули вибух. У поліції повідомили, що він став наслідком підриву гранати. За інформацією місцевих ЗМІ, пристрій вибухнув прямо біля одного з під'їздів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.