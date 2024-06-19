В отношении заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В отношении заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого инициировали служебное расследование. Однако пока он будет продолжать выполнять свои обязанности.

Об этом в эфире телемарафона рассказал генпрокурор Андрей Костин. Он отметил, что очень серьезно относится к журналистским расследованиям.

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Расследование в отношении Вербицкого

Я подписал приказ о проведении служебного расследования по этим фактам, которое сейчас продолжается. Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит проверку относительно образа его жизни. Кроме этого знаю, что НАБУ инициировало свое расследование,

– указал Костин.

Генпрокурор в письме в Раду предложил отложить обсуждение до получения результатов служебного расследования и после этого принимать какие-то решения.

Андрей Костин отметил, что закон не предусматривает возможности отстранить заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования. Он указал, что уже имел разговор с Вербицким, где тот изложил свои объяснения.

Что обнаружили журналисты

Напомним, что журналисты "Схем" провели расследование и выяснили, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая владеет дорогостоящим домом в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве и автомобилем Porsche Macan T 2023 года выпуска. Однако официальные доходы не позволяют ей приобрести такое имущество. С камер стало известно, что при приобретении с ней был племянник Дмитрия Вербицкого.

Это именно тот племянник Вербицкого, который по доверенности покупал за заниженную стоимость недвижимости в коттеджном городке "Конык" для одесского бизнеса, где в конце концов поселился сам заместитель генпрокурора. Оба таунхауса расположены по соседству.