Хит-парад увольнений: после скандала с Лозинским в отставку ушли его заместители

Во вторник, 24 января, заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода подали в отставку. Однако они заметили, что эти решения не связаны со взяткой Лозинского.

Отметим, что первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов.

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Почему Лукеря ушел в отставку

Замминистра Иван Лукеря отмечает, что решение об увольнении он принял еще в начале года. Однако из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление документов затянулось.

Иван Лукеря подал в отставку / Фото из фейсбука Лукери

Стоит добавить, что чиновник подал в отставку сразу после скандала со взяткой Лозинского.

Благодарю коллег и партнеров по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов,

– говорится в сообщении.

Детали увольнения Лукери пообещал рассказать вскоре.

Негода поблагодарил всех за работу

Сразу после заявления Лукери опубликовал свой прощальный пост в должности заместителя главы Минрегиона и Вячеслав Негода.

"Не время и не место делать какие-то отчеты. Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по вопросам комплекса реформ, которые мы коротко называем – децентрализация, и которая получила высокие оценки на международном уровне ", – говорится в сообщении.

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