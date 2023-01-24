Хит-парад увольнений: после скандала с Лозинским в отставку ушли его заместители
Источник:Иван Лукеря
Во вторник, 24 января, заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода подали в отставку. Однако они заметили, что эти решения не связаны со взяткой Лозинского.
Отметим, что первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов.
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Почему Лукеря ушел в отставку
Замминистра Иван Лукеря отмечает, что решение об увольнении он принял еще в начале года. Однако из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление документов затянулось.
Стоит добавить, что чиновник подал в отставку сразу после скандала со взяткой Лозинского.
Благодарю коллег и партнеров по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов,
– говорится в сообщении.
Детали увольнения Лукери пообещал рассказать вскоре.
Негода поблагодарил всех за работу
Сразу после заявления Лукери опубликовал свой прощальный пост в должности заместителя главы Минрегиона и Вячеслав Негода.
"Не время и не место делать какие-то отчеты. Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по вопросам комплекса реформ, которые мы коротко называем – децентрализация, и которая получила высокие оценки на международном уровне ", – говорится в сообщении.
Кадровые изменения в Украине: что известно
- Прежде всего, следует напомнить, что ряд важных решений анонсировал Владимир Зеленский во время своего обращения 23 января. Он подчеркнул, что подписал несколько важных указов. В частности, тех, которые делают невозможным выезд за границу для отдыха государственным служащим и представителям правоохранительных органов.
- Еще вечером 23 января стало известно, что замглавы ОП Кирилла Тимошенко уволили с должности. На следующий день Тимошенко подтвердила эту информацию.
- В отставку также подал замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Причина – скандал, связанный с закупкой продуктов для Вооруженных Сил Украины.
- Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили об увольнении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. В ведомстве отметили, что Симоненко подал заявление на увольнение по собственному желанию. А предшествовал этому решению скандал с отдыхом Симоненко на рождественские праздники в Марбелье в Испании.