В Пакистане вооруженные боевики взяли в заложники более 450 пассажиров поезда

Во вторник, 11 марта, в неспокойной пакистанской юго-западной провинции Белуджистан произошел инцидент. Вооруженные боевики взяли в заложники более 450 пассажиров поезда Jaffar Express.

Кроме того, преступники ранили машиниста. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Agence France Presse, передает 24 Канал.

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Что известно о происшествии

Высокопоставленный представитель полиции соседнего с городом Сиби района сообщил, что поезд застрял непосредственно перед туннелем, окруженным горами. Мужчина попросил не называть его имя, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

В то же время Армия освобождения Белуджистана (BLA), которая взяла на себя ответственность за нападение, угрожает казнить всех заложников, если власти Пакистана попытаются вмешаться.

Боевики якобы освободили женщин, детей и пассажиров-белуджей, убедившись, что все заложники – служащие "оккупационных сил".

Более 450 пассажиров на борту находятся в заложниках у боевиков,

– сказал для AFP Мухаммад Кашиф, высокопоставленный чиновник железнодорожной администрации в Кветте, столице провинции.