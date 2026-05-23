В парке Сум во время сбивания вражеского дрона пострадали люди
Вечером 23 мая российские войска запустили ряд ударных дронов на Украину. Под ударом оказались, в частности, Сумы. Там, в парковой зоне города, пострадали люди.
Об этом проинформировал глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Что известно об обстреле Сум?
Заметим, что Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов Сумской области. В областном центре силы ПВО отрабатывали по российским воздушным целям. В результате ранения получили три человека. Словами Кривошеенко, все они доставлены в больницу.
По предварительным данным, травмы не тяжелые. 27-летние мужчина и женщина доследуют и находятся под наблюдением врачей. Женщина 26 лет продолжает лечение амбулаторно.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!,
– подчеркнул главы МВА.
