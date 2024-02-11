В Павлограде произошел частичный блэкаут из-за российской атаки "Шахедами"

Поздно вечером на Днепропетровщине появились вражеские дроны-камикадзе. Россия выпустила в сторону Павлограда несколько групп "Шахедов"

В воскресенье, 11 февраля, Павлоград частично остался без света. Об этом сообщил Павлоградский городской совет.

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Что сказал мэр

Мэр Анатолий Вершина сообщил, что большая часть Павлограда осталась без электроснабжения. Также есть проблемы с водой и теплом.

Уважаемые павлоградцы, из-за вражеских обстрелов большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение. Аварийные бригады работают. Ждем восстановления,

– заявил он.

Мэр Павлограда призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и заботиться о собственной безопасности.

Что сказали в ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал вечернюю атаку со стороны российских окупантов. По его словам, к счастью, обошлось без жертв.

Однако часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена. Имеются перебои с водой. На альтернативное питание переведены больницы,

– заявил он.

Лысак добавил, что делается все возможное, чтобы поскорее все починить.

Что известно об атаке на Павлоград

Тревогу в Днепропетровской области сначала объявили в 21:22. Воздушные силы ВСУ примерно в 21:28 предупредили жителей Днепропетровской области об угрозе применения врагом дронов-камикадзе. Также ВС ВСУ сообщили о движении "Шахедов" в Гуляйпольском районе Запорожской области западным и северо-западным курсом.

Приблизительно в 21:53 ВС ВСУ сообщили, что вражеские БПЛА находятся в Синельниковском районе Днепропетровской области и летят курсом на Павлоград. Уже в 22.10 Воздушные силы призвали жителей Павлограда находиться в укрытиях, ведь "Шахеды" появились в окрестностях города.