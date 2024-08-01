В Павлограде раздавались взрывы: Воздушные силы предупреждали об опасности

Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. Ночью 1 августа в Павлограде прогремели взрывы.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о взрыве в Павлограде

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:58. Через минуту в Воздушных силах сообщили, что она связана с угрозой баллистики с северо-востока.

Уже через несколько минут в Павлограде прогремели взрывы. Первыми о них рассказали корреспонденты Общественного телевидения.

В Павлограде слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрывов.

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К слову, это не первые взрывы, которые сегодня звучали в Днепропетровской области. Ранее была информация о взрывах в пригороде Днепра.