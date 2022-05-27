В Пентагоне объяснили, почему Россия смогла продвинуться на Донбассе

Российская армия имеет некоторые достижения в Донбассе, это связано с размещением территорий и географией местности.

Почему россияне имеют некоторый успех на Востоке Украины

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, атака российских захватчиков на Киев закончилась провалом из-за проблем с логистикой. Это привело к тому, что российская техника была растянута и находилась в десятках километров от мест снабжения.

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Кирби отметил, что на Донбассе все совсем иначе, его рельеф более ровный и открытый, там много полей, маленьких городов и сел. И потому, что он на Востоке Украины, то географически ближе к границе с Россией и их логистических центров с ресурсами. Также изменилась тактика самих военных, они осторожнее продвигаются, чтобы не зайти далеко.

Пресссекретарь Министерства обороны США пояснил, что атака России на Донбасс тяготится тем, что кафиры не хотят отходить далеко от цепей поставок.

Отчасти это связано с географией – близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются – конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения,

– рассказал спикер пентагона.

Не все так хорошо для россиян

Также Кирби отметил, что в Пентагоне не думают, что российские захватчики смогли полностью исправить возникающие у них проблемы при наступлении – управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций. По словам спикера, они никак не смогли это овладеть.

Ранее чиновники из Пентагона заявили, что несмотря на взыскание большого количества техники и личного состава, российские кафиры смогли добиться лишь незначительных успехов . Но эти достижения компенсируются достижениями бойцов ВСУ по другим направлениям, особенно вокруг Харькова, второго по величине города Украины.

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