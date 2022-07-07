В Переяславе снесли памятник к 300-летию "воссоединения" Украины и россии: мощные фото

В Переяславе на Киевщине утром 7 июля был демонтирован памятник, который был установлен в честь 300-летия "воссоединения" Украины и россии. Надпись "Навеки вместе - навеки с российским народом" с постамента убрали еще раньше.

В эфире общенационального телемарафона городской глава Переяслава Вячеслав Саулко отметил, что еще 22 февраля, за 2 дня до полномасштабного вторжения, на общественных слушаниях было принято решение об обращении к депутатам и Министерству культуры и информационной политике по сносу памятника. Дискуссии по этому поводу в городе начались еще в 2014 году.

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Памятник "украсили" названиями городов

Еще до сноса активисты написали на постаменте названия городов и сел, в которые российские оккупанты принесли больше всего страданий – Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Харьков и Чернигов.

На своей странице в фейсбуке Вячеслав Саулко отметил, что часто спрашивают, почему только сейчас снесли памятник. Мэр города подчеркнул, что мы не россияне и действуем исключительно в рамках закона – памятник был под государственной охраной, поэтому разрешение на его снос должен предоставить Минкульт. Как только такое разрешение предоставили – памятник без предварительных уведомлений и анонса снесли.

Мы ждали окончательного решения Министерства культуры и информационной политики Украины, потому что памятник находился в Государственном реестре недвижимых памятников, то есть под охраной. Только что получили, безотлагательно сносим – не анонсировали, потому что не хотели делать из этого какого-то показательного шоу и праздника, картинки для российских пропагандистов. Наша картинка – то, как памятник идет вслед за всем известным кораблем,

– подчеркнул Саулко.

Также мэр отметил, что не знал, как правильно поступать, когда российские оккупанты были на Киевщине. Сносом памятника во время пребывания россиян в области городской глава боялся навлечь на Переяслав беду.



Снос памятника в честь "воссоединения" Украины и россии / Фото из фейсбука Вячеслава Саулка

Памятник передадут на хранение в заповедник

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что демонтированный памятник будет передан на хранение в Национальный историко-культурный заповедник "Переяслав".

В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба приветствовал демонтирование памятника и подчеркнул, что это произошло по решению общины и органа местного самоуправления.



Демонтирование памятника в Переяславе / Фото Алексея Кулебы

История памятника в Переяславе

Российская пропаганда и кремлевский диктатор владимир путин говорят, что Украину якобы придумал Ленин, однако они забывают о том, что в 1954 году в СССР праздновали 300-летие "воссоединения" Украины и россии.

Праздновали годовщину Переяславской рады, точные результаты которой утрачены, поэтому в россии говорят, что гетман Богдан Хмельницкий вместе с войском присягнул на верность московскому царю.

Это событие в СССР начали трактовать как "воссоединение". В честь этого появились памятники, новые названия городов. В частности, памятник установили и в Переяславе – городе, где проходила та самая рада. Правда, в 1943 году большевики переименовали город в Переяслав-Хмельницкий, но в 2019 году историческое название вернули.

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