Весь город в едком дыме: в Перми произошел взрыв на химзаводе

На химзаводе в Перми 25 октября произошел взрыв и разгорелся мощный пожар. В результате есть пострадавшие.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко распространил фотографии с места пожара. На них видно, что город охватил едкий смог.

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Российские СМИ пишут, что во время чрезвычайного происшествия смог накрыл один из крупнейших микрорайонов города – Закамск. Жители пожаловались на едкий запах, им рекомендовали закрывать окна.

Что известно о пострадавших

Предварительно, от взрыва и пожара пострадали два человека. В каком они состоянии и нуждались ли в госпитализации – неизвестно.

Отметим, что это не первая подобная ситуация на российском предприятии за последнюю неделю. Накануне, 25 октября, на волгоградском заводе по производству отопительных радиаторов произошел взрыв. Один сотрудник завода погиб, двоих госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Добавим, что 25 октября возле бизнес-центра Балицкого в Мелитополе, в котором находился один из штабов Кремля, раздался взрыв. Вероятно, это стало следствием выяснения отношений между ФСБ и военными России. Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, что в этом здании:

ФСБ размещало свой личный состав,

телеканал Балицкого.

А рядом – частная телебашня, с которой ретранслировали пропаганду Кремля по всей оккупированной части Запорожской области.

В то же время, на оккупированных территориях за власть соревнуются представители как ФСБ во главе с Евгением Балицким, так и генштаба вооруженных сил России во главе с Владимиром Роговым.

Эти 2 гауляйтера между собой конкурируют за власть, распределение денежных потоков на временно оккупированной территории – в сфере зерновых потоков, перевозок и т.д. Война между этими лагерями идет давно и взрыв у бизнес-центра Балицкого – это борьба этих двух кланов,

– считает Иван Федоров.

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