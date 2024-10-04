В Пермском крае мощно пылает база нефтепродуктов: видео масштабного пожара

В Пермском крае России загорелся мощный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров.

Нефтебаза расположена в промзоне села Осенцы. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Причины пожара выясняются

Охваченная огнем нефтебаза – частная. Огонь охватил емкости с топливом. Произошло это примерно в 2 – 3 часа ночи по местному времени.

В Пермской области мощно пылает нефтебаза: смотрите видео

К ликвидации пожара привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Его уже локализовали.

Сейчас россияне говорят, что причины возгорания выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность,

– пишут российские телеграм-каналы.

Масштабный пожар на нефтебазе в Пермском крае: смотрите видео