Россияне в панике: над Петербургом поднялся огромный столб рыжего дыма

В российском Санкт-Петербурге 20 апреля был зафиксирован большой столб рыжего дыма. Он образовался в районе Кировского металлургического завода.

Спасатели заверили, что он не несет угрозы населению города. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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В Петербурге произошел выброс рыжего дыма

Утром 20 апреля жители Санкт-Петербурга увидели огромный столб химического дыма, достаточно быстро поднимавшийся в воздух. Очевидцы публикуют видео с рыжим облаком в сети.

Рыжий столб дыма поднялся над Петербургом: смотрите видео

В пресс-службе городского управления мнс заверили, что дым появился в результате обдува и очистки металлургических печей на Кировском заводе. В ведомстве также добавили, что опасности химического отравления нет.

Над Кировским заводом уже не первый раз поднимается рыжий дым

В августе 2021 года природоохранная прокуратура Петербурга после жалоб жителей города и публикаций в СМИ провела проверку Кировского завода из-за выбросов в атмосферу "рыжего дыма". Они установили, что столб образовался в результате эксплуатации мартеновских печей металлургическим заводом "Петросталь".

При этом оборудование для очистки воздуха не обезвреживает выбросы должным образом, потому что предприятие использует его с нарушениями. Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать завод "Петросталь" модернизировать постройки для очистки воздуха. Однако наверняка исправлять ситуацию никто не собирается, поэтому жители родного города Путина вынуждены "наслаждаться" загрязненным воздухом химикатами.

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