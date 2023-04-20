Россияне в панике: над Петербургом поднялся огромный столб рыжего дыма
В российском Санкт-Петербурге 20 апреля был зафиксирован большой столб рыжего дыма. Он образовался в районе Кировского металлургического завода.
Спасатели заверили, что он не несет угрозы населению города. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.
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В Петербурге произошел выброс рыжего дыма
Утром 20 апреля жители Санкт-Петербурга увидели огромный столб химического дыма, достаточно быстро поднимавшийся в воздух. Очевидцы публикуют видео с рыжим облаком в сети.
Рыжий столб дыма поднялся над Петербургом: смотрите видео
В пресс-службе городского управления мнс заверили, что дым появился в результате обдува и очистки металлургических печей на Кировском заводе. В ведомстве также добавили, что опасности химического отравления нет.
Над Кировским заводом уже не первый раз поднимается рыжий дым
В августе 2021 года природоохранная прокуратура Петербурга после жалоб жителей города и публикаций в СМИ провела проверку Кировского завода из-за выбросов в атмосферу "рыжего дыма". Они установили, что столб образовался в результате эксплуатации мартеновских печей металлургическим заводом "Петросталь".
При этом оборудование для очистки воздуха не обезвреживает выбросы должным образом, потому что предприятие использует его с нарушениями. Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать завод "Петросталь" модернизировать постройки для очистки воздуха. Однако наверняка исправлять ситуацию никто не собирается, поэтому жители родного города Путина вынуждены "наслаждаться" загрязненным воздухом химикатами.
В Санкт-Петербурге неспокойно: последние инциденты
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- В начале апреля в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв в кафе, где выступал пропагандист Владлен Татарский. Кремлевский воинкор погиб.