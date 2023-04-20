Рятувальники запевнили, що він не несе загрози населенню міста. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Петербурзі відбувся викид рудого диму

Вранці 20 квітня жителі Санкт-Петербурга побачили величезний стовп хімічного диму, який досить швидко здіймався у повітря. Очевидці публікують відео з рудою хмарою в мережі.

Рудий стовп диму здійнявся над Петербургом: дивіться відео

У пресслужбі міського управління мнс запевнили, що дим з'явився внаслідок обдування та очищення металургійних печей на Кіровському заводі. У відомстві також додали, що небезпеки хімічного отруєння – немає.

Над Кіровським заводом вже не вперше здіймається рудий дим

У серпні 2021 року природоохоронна прокуратура Петербурга після скарг жителів міста та публікацій у ЗМІ провела перевірку Кіровського заводу через викиди у повітря "рудого диму". Вони встановили, що стовп утворився в результаті експлуатації мартенівських печей металургійним заводом "Петросталь".

При цьому обладнання для очищення повітря не знешкоджує викидів належним чином, тому що підприємство використовує його з порушеннями. Прокуратура подала в суд позов із вимогою зобов'язати завод "Петросталь" модернізувати споруди для очищення повітря. Однак, напевно, виправляти ситуацію ніхто не збирається, тому жителі рідного міста Путіна змушені "насолоджуватись" повітрям забрудненим хімікатами.

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