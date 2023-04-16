Кадри з місця події оприлюднили російські телеграм-канали. Відомо, що окріп залив припарковані поруч автомобілі.

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Апокаліптична картина розгорнулася на 5-й Радянській вулиці. З-під землі бурхливим потоком виривався окріп, вивергаючи пару і заливаючи простір, потрапляючи і у вікна найближчих будинків.

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. На місці працювали екстрені служби. Що саме стало причиною прориву – не повідомляють.

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Додамо, що раніше у Пермі, що в Росії, сталася аварія на тепломережі. З-під землі там бив величезний фонтан з окропу, а низка жителів залишилася без води. Ближні вулиці затопило. Тоді мерія міста пояснила, що в результаті зупинки роботи обладнання відбулося підвищення тиску в тепломережах. Це й призвело до пориву трубопроводу.

А на початку квітня у російському Санкт-Петербурзі стався комунальний інцидент. Кілька вулиць одного з житлових районів затопило окропом. У результаті постраждали кілька людей, двоє з яких неповнолітні. За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості дістали двоє дітей, один надзвичайник і кілька жителів району. Також на кадрах видно, що на місці аварії під землю провалився один з автомобілів.