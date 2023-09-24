Об этом сообщают российские СМИ. Очевидцы отметили, что до этого они слышали взрыв и видели "странную вспышку", передает 24 Канал.
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Вблизи "Пулково" в Петербурге нет света
Российские пропагандисты отметили, что свет исчез в петербургском районе Шушары, где расположен аэропорт "Пулково". Кроме этого, у людей также начались проблемы с водоснабжением, а сам район погрузился в темноту.
В Петербурге исчез свет: смотрите видео
В то же время россияне не слишком расстроились из-за отсутствия света, а наоборот решили развлечься. Так, несколько домов решили устроить "светомузыкальное шоу", играя с фонарями.
Россияне развлекаются во время блэкаутов в Петербурге: смотрите видео
Жители города отметили, что перед тем, как у них исчезли свет и вода, они слышали громкий взрыв и видели вспышку. Однако пока неизвестно, что это было.
Жители Петербурга сидят без света: смотрите видео
В настоящее время местные власти не комментировали отключение света в Санкт-Петербурге. Кроме этого, неизвестно, как сейчас работает аэропорт "Пулково" после отключения света.
Раньше свет исчезал в российской Туле
- В городе Тула страны-агрессорки 21 сентября раздался мощный взрыв. После этого у части города исчезло электроснабжение и вода.
- Жители города отметили, что выбывшие прозвучали в Пролетарском районе Тулы. В то же время россияне из района Заречье рассказали, что у них свет исчез за несколько минут раньше до взрыва.
- Пропагандисты отметили, что исчезновение света связано с аварией на подстанции. Последствия взрыва уже ликвидировала аварийная бригада.
- Следует отметить, что в результате отключения тысяч абонентов осталось без света. К тому же в единой дежурно-диспетчерской службе города отметили, что шесть улиц Тулы остались без электроэнергии из-за аварии.