Про це повідомляють російські ЗМІ. Очевидці зазначили, що до цього вони чули вибух і бачили "дивний спалах", передає 24 Канал.

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Поблизу "Пулково" у Петербурзі немає світла

Російські пропагандисти зазначили, що світло зникло у петербурзькому районі Шушари, де розташований аеропорт "Пулково". Крім цього, у людей також почалися проблеми з водопостачанням, а сам район поринув у темряву.

У Петербурзі зникло світло: дивіться відео

Водночас росіяни не надто засмутилися через відсутність світла, а навпаки вирішили розважитися. Так, декілька будинків вирішили влаштувати "світломузичне шоу", граючись з ліхтарями.

Росіяни розважаються під час блекаутів у Петербурзі: дивіться відео

Жителі міста зазначили, що перед тим, як у них зникло світло і вода, вони чули гучний вибух і бачили спалах. Однак наразі невідомо, що це саме було.

Жителі Петербурга сидять без світла: дивіться відео

Наразі місцева влада не коментувала відключення світла у Санкт-Петербурзі. Крім цього, достеменно невідомо, як наразі працює аеропорт "Пулково" після відключення світла.

Раніше світло зникало у російській Тулі