Про це повідомляють російські ЗМІ. Очевидці зазначили, що до цього вони чули вибух і бачили "дивний спалах", передає 24 Канал.
Дивіться також Географія "бавовни" розширюється: у Московській та Калузькій областях диверсанти знищили техніку
Поблизу "Пулково" у Петербурзі немає світла
Російські пропагандисти зазначили, що світло зникло у петербурзькому районі Шушари, де розташований аеропорт "Пулково". Крім цього, у людей також почалися проблеми з водопостачанням, а сам район поринув у темряву.
У Петербурзі зникло світло: дивіться відео
Водночас росіяни не надто засмутилися через відсутність світла, а навпаки вирішили розважитися. Так, декілька будинків вирішили влаштувати "світломузичне шоу", граючись з ліхтарями.
Росіяни розважаються під час блекаутів у Петербурзі: дивіться відео
Жителі міста зазначили, що перед тим, як у них зникло світло і вода, вони чули гучний вибух і бачили спалах. Однак наразі невідомо, що це саме було.
Жителі Петербурга сидять без світла: дивіться відео
Наразі місцева влада не коментувала відключення світла у Санкт-Петербурзі. Крім цього, достеменно невідомо, як наразі працює аеропорт "Пулково" після відключення світла.
Раніше світло зникало у російській Тулі
- У місті Тула країни-агресорки 21 вересня пролунав потужний вибух. Після цього у частини міста зникло електропостачання та вода.
- Жителі міста зазначили, що вибули пролунали у Пролетарському районі Тули. Водночас росіяни з району Заріччя розповіли, що в них світло зникло за кілька хвилин раніше до вибуху.
- Пропагандисти зазначили, що зникнення світла буцімто пов'язане з аварією на підстанції. Наслідки цього вибуху вже ліквідувала аварійна бригада.
- Варто зазначити, що внаслідок відключення тисяч абонентів лишилося без світла. До того ж в єдиній чергово-диспетчерській службі міста зазначили, що шість вулиць Тули залишилися без електроенергії через аварію.