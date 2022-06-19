В Петербурге обстреляли статую Путина в образе императора: эпическое видео

В Санкт-Петербурге активисты обстреляли статую главы Кремля в одном из торговых центров. Путин там в образе римского правителя Октавиана Августа.

Об инциденте стало известно 19 июня. Статую обстреляли пейнтбольными ружьями, сообщают российские СМИ.

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Обстоятельства инцидента

Путин в образе римского императора – одна из девяти статуй на фасаде торгового центра Европа в Санкт-Петербурге. Собственно, статуя является символом одного из 9 российских городов и создана в честь Октавиана Августа, но местные жители четко увидели в статуе главу кремля Путина.

Активисты, обстрелявшие статую, называют себя "Комитетом республиканцев-социалистов".

В Санкт-Петербурге обстреляли статую Путина в образе Октавиана Августа: смотрите видео

Путин оконфузился произнося имя президента Казахстана

После начала полномасштабной войны против Украины большинство стран мира порвали свои связи со страной-агрессоркой, из-за чего она все больше приближается к международной изоляции. Поскольку на многих международных мероприятиях России теперь не рады, Кремль решил организовать экономический форум в Петербурге.

На нем лидер Кремля выступил с почти часовой речью , где упорно повторял уже традиционные пропагандистские тезисы о том, что Россия не начинала войну, которую якобы заставили и много другой лжи. Однако Путин на этом форуме запомнился далеко не речью.

Среди немногочисленных иностранных лидеров, прибывших на кремлевское мероприятие, был президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Путин пытался произнести имя президента, однако не смог и вместо этого получился просто набор звуков. Интересно, что это уже не первый подобный ляп вождя кафиров. Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года глава Кремля неоднократно пытался произнести имя Токаева, но ему это не удавалось.

Кстати, следует отметить, что в присутствии Путина Касим-Жомарт Токаев назвал квазиреспубликами незаконные образования на территории Донецкой и Луганской областей и заявил, что Казахстан их не будет признавать .

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