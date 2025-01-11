Боец с позывным Артист, который является спецназовцем подразделения "Артан" ГУР и профессиональным актером, рассказал 24 Каналу, что враг ставит перед собой глобальные задачи по дальнейшему продвижению. В то же время в Донецкой области россияне пытаются взять в клещи Покровск, однако темпы их наступления такие, что вопрос окружения города – дело месяцев, а не недель.

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Оккупанты сконцентрировали очень большие силы

Спецназовец подразделения "Артан" ГУР рассказал, что работал на определенном направлении, назвать которое он не может из-за того, что работа там продолжается.

Задание там появилось внезапно, у нас были другие планы. Должны были восстановиться после операции на Харьковском направлении. Но нам было нужно срочно выехать в зону выполнения боевых действий. Там ожидался возможный прорыв врага из-за накопления его живой силы,

– рассказал он.

Через некоторое время суть задачи подразделения изменилась. Возможно, по мнению бойца, руководство увидело там оперативную возможность.

Получили возможность двигаться вперед, и еще до Нового года нога нашего военнослужащего ступила на земли, которые были оккупированы почти три года,

– отметил Артист.

Обратите внимание! За минувшие сутки (по состоянию на 11 января – 24 Канал) больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Украинские силы на этом участке фронта остановили 72 штурмовых и наступательных действий врага.

Также он отметил, какова сейчас тактика оккупантов.

Враг, по словам спецназовца, ищет, как и ВСУ, оперативную возможность по всей территории Украины. Возможно это будут и новые отрезки фронта в Черниговской, Сумской, Запорожской областях.

Мне неизвестна стратегическая цель противника. Но я вижу и у нас сейчас оперативную возможность где-то двигаться, на каких-то отрезках фронта,

– отметил он.

Также на Донецком направлении враг сконцентрировал очень большие силы, и сейчас его остановить очень трудно. В то же время планы россиян распространяются не только на Донецкую и Луганскую области.

Россияне мыслят масштабно и ставят перед собой очень глобальные задачи. Собирая такую армию и вкладывая такие средства в оборонный бюджет, можно предположить, что в планах России, похоже, не только Украина,

– подчеркнул спецназовец.

Отметим, что аналитики ISW оценили, на каких направлениях оккупанты имеют определенные успехи. Речь идет о Курской области, где они незначительно продвинулись в районе Суджи. Также на Купянском направлении есть движение врага на северо-запад от Орлянки и на Торецком – наступление на нескольких улицах города. Кроме того, вблизи Часового Яра враг безрезультатно пытался осуществить наземные атаки возле Белогоровки.