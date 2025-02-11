В плену ХАМАС умер самый старый заложник: 86-летний Шломо Мансур даже сумел пережить Холокост

В плену группировки ХАМАС погиб старейший заложник - 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. Его тело до сих пор остается в руках террористов.

Шломо смог пережить нацистские репрессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Haaretz.

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Что известно о Шломо Мансуре

Шломо Мансур родился в Ираке и пережил Фархуд – жестокий погром против евреев в Багдаде в 1941 году, организованный пронацистским режимом Ирака. В 13 лет он иммигрировал в Израиль.

О его смерти сообщили израильской газете Haaretz на форуме семей заложников и пропавших без вести.

"Шломо был для нас гораздо больше, чем просто членом общины – он был отцом, дедушкой, настоящим другом и живым сердцем Кисуфима. Вся община скорбит о его потере и единая в скорби и боли", – говорится в сообщении.

Мансур был одним из основателей кибуца Кисуфим. Он работал на фабрике по производству очков, занимался столярным и ювелирным делом, руководил курятником. Его знали как человека с большим сердцем, который любил мастерить вещи для внуков.

"Он никогда об этом не говорил. Не хотел расстраивать нас. Он не хотел, чтобы мы за него волновались. Он был суперменом, он есть Супермен", – говорила одна из дочерей Мансура.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС ворвались в его дом, избили и похитили, вывезя в Газу. Его 60-летней жене Мазал удалось сбежать.

Официально не разглашается, когда и при каких обстоятельствах он погиб, но тело Мансура все еще остается в плену террористов.