Шломо зміг пережити нацистські репресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Haaretz.

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Що відомо про Шломо Мансура

Шломо Мансур народився в Іраку й пережив Фархуд – жорстокий погром проти євреїв у Багдаді в 1941 році, організований пронацистським режимом Іраку. У 13 років він іммігрував до Ізраїлю.

Про його смерть повідомили ізраїльській газеті Haaretz на форумі сімей заручників і зниклих безвісти.

"Шломо був для нас набагато більше, ніж просто членом громади – він був батьком, дідусем, справжнім другом і живим серцем Кісуфіма. Вся громада сумує про його втрату і єдина у скорботі та болі", – йдеться у повідомленні.

Мансур був одним із засновників кібуца Кісуфім. Він працював на фабриці з виробництва окулярів, займався столярною та ювелірною справою, керував курником. Його знали як людину з великим серцем, яка любила майструвати речі для онуків.

"Він ніколи про це не говорив. Не хотів засмучувати нас. Він не хотів, щоб ми за нього хвилювалися. Він був суперменом, він є Суперменом", – говорила одна з доньок Мансура.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС увірвалися до його будинку, побили та викрали, вивізши до Гази. Його 60-річній дружині Мазал вдалося втекти.

Офіційно не розголошується, коли та за яких обставин він загинув, але тіло Мансура все ще залишається у полоні терористів.