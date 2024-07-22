Снес голову Сталина кувалдой: в Подмосковье неизвестный устроил декоммунизацию

В Звенигороде, что в Подмосковье, россиян обезглавил кувалдой памятник Сталину. Также досталось и каменному бюсту Ленина.

Оказалось, что оба памятника установлены в российском городе незаконно – как общественная инициатива. Монумент Сталину уже неоднократно становился объектом критики жителей города.

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Декоммунизация в Звенигороде

Как сообщают российские СМИ, памятник Сталину установили за частные средства группы "Помним своих героев" летом 2023 года. Размещен он символически на Советской улице. Официально власти установку не согласовывали, но и сносить монумент не стали - его пообещали перенести в будущую "Аллею славы".

Как выглядит памятник Сталину после удара кувалдой / фото росСМИ

Еще с первых дней памятник вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, многие из которых осудили такую инициативу. В частности, несколько общественных организаций и вовсе требовали убрать памятник. А в марте 2024 года – в годовщину смерти Сталина, бюст испортили краской, исправив фамилию диктатора на "Сралин".

И вот 21 июля неизвестный мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снес голову Сталина, а также сильно повредил памятник Ленину.

Памятник Ленину в Звенигороде / фото росСМИ