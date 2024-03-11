Сначала российские пропагандисты писали, что площадь возгорания 700 квадратных метров. Однако впоследствии масштаб пожара и его последствия увеличились, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Подмосковье
Российские пропагандисты ориентировочно в 9:36 11 марта заявили, что крупный пожар вспыхнул на складе со стройматериалами.
Пожар на складе в Подмосковье: смотрите видео
Официально российские спасатели не называли причину пожара, однако в телеграмм-каналах заявили, что якобы предварительная причина возгорания на подмосковной фабрике по производству мебели – непогашенный окурок.
Рабочие регулярно курили в ангаре, несмотря на то, что вокруг были емкости с бензином, краской и деревянные изделия,
– заявили россияне.
По их данным, на момент возгорания в помещении было 8 человек. Однако у россиян традиционно никто не пострадал.
В Подмосковье мощный пожар: смотрите видео
Из опубликованных кадров видно, что пожар масштабный, ведь дым виднеется далеко за пределами склада.
Пожар на российском складе: смотрите видео
Впоследствии вражеские спасатели добавили, что:
- огонь распространился и на соседнее здание,
- после возгорания произошла разгерметизация контейнера с горючим.
Ориентировочно в 10:31 спасатели заявили, что якобы пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники локализовали на 970 квадратных метрах.
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