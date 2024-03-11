Спочатку російські пропагандисти писали, що площа загоряння 700 квадратних метрів. Проте згодом масштаб пожежі та її наслідки збільшились, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Підмосков'ї

Російські пропагандисти орієнтовно о 9:36 11 березня заявили, що велика пожежа спалахнула на складі із будматеріалами.

Пожежа на складі в Підмосков'ї: дивіться відео

Офіційно російські рятувальники не називали причину пожежі, проте в телеграм-каналах заявили, що нібито попередня причина загоряння на підмосковній фабриці з виробництва меблів – непогашений недопалок.

Робітники регулярно курили в ангарі, попри те, що довкола були місткості з бензином, фарбою та дерев'яні вироби,

– заявили росіяни.

За їхніми даними, на момент загоряння в приміщенні було 8 людей. Проте в росіян традиційно ніхто не постраждав.

В Підмосков'ї потужна пожежа: дивіться відео

З опублікованих кадрів видно, що пожежа масштабна, адже дим видніється далеко за межами складу.

Пожежа на російському складі: дивіться відео

Згодом ворожі рятувальники додали, що:

вогонь поширився й на сусідню будівлю,

після загоряння відбулася розгерметизація контейнера з пальним.

Орієнтовно о 10:31 рятувальники заявили, що нібито пожежу на складі з будматеріалами у підмосковному селищі Роднікі локалізували на 970 квадратних метрах.

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