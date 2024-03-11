Спочатку російські пропагандисти писали, що площа загоряння 700 квадратних метрів. Проте згодом масштаб пожежі та її наслідки збільшились, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу в Підмосков'ї
Російські пропагандисти орієнтовно о 9:36 11 березня заявили, що велика пожежа спалахнула на складі із будматеріалами.
Пожежа на складі в Підмосков'ї: дивіться відео
Офіційно російські рятувальники не називали причину пожежі, проте в телеграм-каналах заявили, що нібито попередня причина загоряння на підмосковній фабриці з виробництва меблів – непогашений недопалок.
Робітники регулярно курили в ангарі, попри те, що довкола були місткості з бензином, фарбою та дерев'яні вироби,
– заявили росіяни.
За їхніми даними, на момент загоряння в приміщенні було 8 людей. Проте в росіян традиційно ніхто не постраждав.
В Підмосков'ї потужна пожежа: дивіться відео
З опублікованих кадрів видно, що пожежа масштабна, адже дим видніється далеко за межами складу.
Пожежа на російському складі: дивіться відео
Згодом ворожі рятувальники додали, що:
- вогонь поширився й на сусідню будівлю,
- після загоряння відбулася розгерметизація контейнера з пальним.
Орієнтовно о 10:31 рятувальники заявили, що нібито пожежу на складі з будматеріалами у підмосковному селищі Роднікі локалізували на 970 квадратних метрах.
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