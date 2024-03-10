Про це пишуть російські телеграм-канали. До слова, заграва та стовп диму були такими потужними, що місцеві жителі бачили їх за десятки кілометрів від місця інциденту, передає 24 Канал.

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Що стало причиною пожежі

Як повідомляють у мережі, причиною масштабної пожежі на газопроводі біля села Лихма у Тюменській області став прорив. Так, на глибині близько 2 метрів прорвало трубопровід. Як пишуть місцеві телеграм-канали, діаметр пошкодженого трубопроводу – 1,4 метра.

Спеціалісти говорять, що прорив стався через зношення старих труб. Наразі вогонь приборкали, наразі експерти оцінюють збитки після прориву.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Цікаво, що у травні 2023 року на газопроводі "Ямал-Європа" компанії "Газпром трансгаз Югорськ" проводили ремонтні роботи. Щоправда, були вони не дуже успішними, й 16 травня пролунав вибух на ділянці газопроводу Єлець-1. Тоді під час інциденту загинула одна особа, а ще 4 – отримали поранення. Деякі з них були у важкому стані, але про їхню долю у росЗМІ більше не повідомляли.

У Росії пожежа на нафтобазі

У Курську зранку 10 березня було доволі тривожно. Так, у місті увімкнули сирени й попередили про ракетну небезпеку. Тривога поширилася й на Бєлгородську область.

Згодом губернатор Курської області заявив, що місто буцімто опинилося під атакою безпілотників. Так, Роман Старовойт заявив, що у Курську працювала "пе-ве-о", однак безпілотник впав на території нафтобази. Після цього – спалахнула пожежа. Наразі невідомо, які наслідки спричинило загоряння.