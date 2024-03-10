Об этом пишут российские телеграм-каналы. К слову, зарево и столб дыма были такими мощными, что местные жители видели их за десятки километров от места инцидента, передает 24 Канал.

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Что стало причиной пожара

Как сообщают в сети, причиной масштабного пожара на газопроводе возле села Лыхма в Тюменской области стал прорыв. Так, на глубине около 2 метров прорвало трубопровод. Как пишут местные телеграм-каналы, диаметр поврежденного трубопровода – 1,4 метра.

Специалисты говорят, что прорыв произошел из-за износа старых труб. Сейчас огонь укротили, сейчас эксперты оценивают ущерб после прорыва.

О пострадавших пока не сообщалось.

Интересно, что в мае 2023 года на газопроводе "Ямал-Европа" компании "Газпром трансгаз Югорск" проводили ремонтные работы. Правда, были они не очень успешными, и 16 мая прогремел взрыв на участке газопровода Елец-1. Тогда во время инцидента погиб один человек, а еще 4 – получили ранения. Некоторые из них были в тяжелом состоянии, но об их судьбе в росСМИ больше не сообщали.

В России пожар на нефтебазе

В Курске утром 10 марта было довольно тревожно. Так, в городе включили сирены и предупредили о ракетной опасности. Тревога распространилась и на Белгородскую область.

Впоследствии губернатор Курской области заявил, что город якобы оказался под атакой беспилотников. Так, Роман Старовойт заявил, что в Курске работала "пе-ве-о", однако беспилотник упал на территории нефтебазы. После этого – вспыхнул пожар. Пока неизвестно, какие последствия повлекло возгорание.