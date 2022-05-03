В подвалах еще много людей: военные показали кадры эвакуации из "Азовстали"

Из бункеров "Азовстали" накануне эвакуировали более сотни человек. Однако вышедшие оттуда люди говорят: в подвалах завода, который непрерывно накрывают бомбами, есть еще много гражданского населения.

Кадры эвакуации мирных жителей с завода опубликовал полк "Азов". В видео люди рассказывают, как они жили более 2 месяцев в катакомбах и о тех, кто там остался.

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Только в нашем бункере было более 10 детей, – эвакуированная

Там остались дети, гражданские. В нашем бункере было 2 маленьких детей – 4 и 7 лет. Детки 10 – 12 лет – больше десяти только в нашем бункере. А такой бункер – не один. Это же страшные авиаудары, стены дрожат,

– рассказала женщина, которую эвакуировали с ребенком.

Она отметила: еще несколько таких вражеских прилетов и убежища не будет. Женщина подчеркнула: в бункере, где она пряталась, было более 50 человек, до сих пор осталось – более 40 человек.

Украинские солдаты помогали и продуктами, и морально

Мариупольцы говорят: украинские военные помогали им, как могли. Они приносили продукты, а также поддерживали морально. Эвакуироваться люди очень боятся, ведь им никто не дает гарантий, что их вывезут в Запорожье – на подконтрольную Украине территорию.

Мы надеемся доехать в Украину – куда-нибудь. Была эвакуация и дважды срывалась,

– рассказывают люди.

Мирные жители говорят: зеленые коридоры, которые предлагали россияне, их не интересовали. Захватчикам они не доверяют. Уже в автобусе мариупольцы говорят, что едут они – на Родину, в Украину, хотя их дом был здесь. Глядя через окна автобуса на свой уничтоженный врагом родной город, многие не могут сдержать слез.

Смотрите видео эвакуации гражданского населения из "Азовстали"

Коротко о ситуации на "Азовстали": последние новости

Утром 3 мая защитники Мариуполя сообщили, что враги начали штурм "Азовстали". Россияне применяют пехоту, бронетехнику и пытаются высадить десант с катеров.

Ночью противник наносил сокрушительные удары по заводу. Погибли 2 гражданские женщины, еще с 10 человек получили ранения.

В Офисе Президента Украины уверяют: будут делать все необходимое, чтобы спасти оказавшихся в блокаде защитников Мариуполя.

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