В подвалах Херсона находятся 58 детей-сирот: большинство – в возрасте до 4 лет и дети с инвалидностью
Источник:Людмила Денисова
В подвалах церкви во временно оккупированном россиянами Херсоне скрываются 58 детей-сирот. Они ожидают эвакуации на безопасную территорию Украины.
В подвалах прячутся дети с инвалидностью
О необходимости срочной эвакуации воспитанников дома ребенка Херсона сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Это важно Детей забирали у живых родителей: оккупанты силой вывезли из Украины почти миллион украинцев
Она рассказала, что в подвале местной церкви Херсона больше месяца скрываются 58 детей-сирот и детей. Как заявила омбудсмен, из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, а остальные – младше 4 лет.
Сообщается, что в подвалах находятся и дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.
Мы нашли безопасное местонахождение для этих детей в регионе Украины, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка предоставят всю необходимую помощь, лечение и уход,
– написала Денисова.
Омбудсмен призвала помочь в перевозке детей и открытии гуманитарного коридора.
Стоит внимания – Верещук: Гумкоридора из Мариуполя 25 апреля не будет: смотрите видео