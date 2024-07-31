Дополнительную охрану подозреваемому в убийстве Фарион не предоставляли, – полиция

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион сообщил, что его клиенту предоставили дополнительную охрану. В полиции опровергли это заявление.

Пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная отметила, что речь идет только о мерах усиленной безопасности, а не дополнительной охране. Сейчас Вячеслав Зинченко находится под стражей.

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Охрану Зинченко не предоставляли

Речь не о дополнительной охране, выделенной для подозреваемого. Фигурант находится под стражей, как и определил суд. В то же время, учитывая резонанс дела и высокий общественный интерес, суд также постановил обеспечить задержанному меры усиленной безопасности во время его пребывания под стражей,

– пояснила пресс-секретарь.

Отметим, что адвокат Игорь Сулима утверждал, что предоставление дополнительной охраны стало следствием угроз со стороны дочери Фарион Софии Семчишин. Она пожелала парню "сдохнуть в тюрьме" и пообещала сделать для этого все. Кроме этого, Сулима говорил о намерении привлечь к ответственности дочь языковеда из-за угроз. Он сказал, если есть соответствующая видеозапись с угрозами, то он истребует ее.

Также стоит указать, что Игорь Сулима известен тем, что неоднократно защищал интересы лиц, подозреваемых в государственной измене. Например, пророссийского блогера и фигуранта базы "Миротворец" Руслана Коцабу, а также Светлану Царевну