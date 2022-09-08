В полночь оккупанты ударили ракетами по Харькову: есть попадания в важные объекты, возник пожар

После полуночи 8 сентября россияне снова нанесли ракетный удар по Харькову. Один "прилет" был в Салтовском районе, второй – в Холодногорском.

В Сватовском районе попали в критически важный объект для нормального жизнеобеспечения города. На месте возник сильный пожар. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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В Холодногорском есть попадание в предприятие. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов после полуночи сообщал, что российские оккупанты наносят удары по Харькову. Он просил людей не игнорировать сигналы тревоги и максимально находиться в укрытиях.

Предыдущие обстрелы Харькова

Россияне фактически ежедневно обстреливают прифронтовой Харьков. Например, 7 сентября россияне били по городу также после полуночи. В одном из районов Харькова были повреждения инфраструктуры.

Утром 7 сентября россияне тоже атаковали Харьков. Тогда из-под завалов достали трех человек.

Ночью 6 сентября враг снова несколько раз обстрелял Харьков, погибла женщина.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Индустриальному району. Одна из вражеских ракет попала в жилой дом. Другая – упала неподалеку от еще одного жилого дома. Возник пожар.

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