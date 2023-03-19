В Польше допустили возможность вступления в войну с Россией

Польша сейчас является одним из союзников, которые оказывают Украине колоссальную поддержку. Однако вариант непосредственного вступления в войну против России соседняя страна тоже рассматривает.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире французского канала LCI. По его словам, к таким действиям Варшава будет вынуждена прибегнуть, если Украина не сможет самостоятельно себя защитить.

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Нужно поддерживать Украину

Либо Украина сегодня будет отстаивать свою независимость, либо мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши главные ценности, которые являлись основой нашей цивилизации, нашей культуры – будут в опасности. Поэтому у нас не останется иного выбора, кроме как вступить в конфликт,

– заявил посол Польши.

После заявления Росцишевского посольство Польши во Франции уточнило слова дипломата. Господин посол имел в виду, что мир должен поддерживать Украину, иначе поражение нашего государства будет иметь катастрофические последствия. В частности, поэтому Польше придется вступить в войну с Россией, ведь кремлевский империализм на нашем государстве не остановится.

Он (посол – 24 Канал) также говорил об угрозе, которую представляет Россия для Европы и европейских ценностей. Внимательно прослушав весь разговор, можно понять, что не было ни одного объявления о прямом участии Польши в конфликте, а только предупреждение о последствиях поражения Украины – возможность нападения или втягивание Россией в войну большего числа стран Центральной Европы – стран Балтии и Польши,

– говорится в сообщении польского посольства.

Почему посол сделал такое заявление

Прежде всего, следует понимать, что Польша, как и другие союзники, не только верит в победу Украины, но и делает для этого все возможное. Однако есть определенные решения, которые партнерам даются с трудом. Заявление о том, что Польше, как члену НАТО, придется вступать в войну – апокалиптическое, ведь Росцишевский подразумевает такие действия Варшавы в случае поражения Украины, наше государство продолжает оказівать сопротивление и готовиться к контрнаступлению.

Однако слова дипломата напоминают Западу о том, что российский империализм следует остановить, иначе от него пострадают другие страны, в том числе те, которые являются членами НАТО, а тогда уже придется вмешиваться в войну самому Альянсу. Здесь следует отметить, что НАТО делает все во избежание прямого столкновения с Россией, ведь оно может спровоцировать войну.

Поэтому слова Росцишевского направлены на увеличение поддержки Украины. Об этом говорит само посольство в объяснении после того, как слова дипломата начали цитировать СМИ.