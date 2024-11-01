Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального консула Украины в Люблине Олега Куця для "Радио Свобода". По его словам, перед зимой этому вопросу уделяют больше внимания.

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Почему в Польше заговорили о возможной новой волне беженцев из Украины

Перед зимой, как и в прошлом году, этому вопросу мы уделяем больше внимания. На днях была такая встреча, мы прорабатывали разные сценарии. Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание, кто чем будет заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале,

– сказал Олег Куць.

Каждый месяц в Люблине проводят заседание координационной группы по вопросам помощи гражданам Украины на территории Люблинского воеводства.

В координационную группу входят:

представители органов местной власти;

представители неправительственных организаций;

волонтеры;

украинские дипломаты;

представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые консультируют волонтеров о различных грантах, на которые можно податься, чтобы получить финансовую помощь для поддержки беженцев.

Впрочем, дипломат добавил: серьезных сигналов о вероятном большом наплыве украинцев нет. "Будет ли новая волна украинцев-беглецов от войны в Польшу, зависит от нескольких факторов, в частности, от российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и ситуации на фронте", – сказано в заметке.

А вот воевода Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский заверил: в случае необходимости пункты приема беженцев могут развернуть в течение 24 – 48 часов.

"Если будет необходимость оказать помощь людям, которые бегут от войны или холода, будем к этому готовы. В предыдущие годы были такие месяцы, когда это было несколько сотен людей ежедневно, а было и несколько тысяч. Это были самые большие потоки, мы к этому тоже готовы, но я думаю, что нам это больше не грозит", – объяснил он.