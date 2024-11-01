Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар генерального консула України у Любліні Олега Куця для "Радіо Свобода". За його словами, перед зимою цьому питанню приділяють більше уваги.

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Чому в Польщі заговорили про можливу нову хвилю біженців з України

Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння, хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі,

– сказав Олег Куць.

Кожного місяця в Любліні проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства.

У координаційну групу входять:

представники органів місцевої влади;

представники неурядових організацій;

волонтери;

українські дипломати;

представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують волонтерів про різні гранти, на які можна податися, щоб отримати фінансову допомогу для підтримки біженців.

Утім, дипломат додав: серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає. "Чи буде нова хвиля українців-втікачів від війни до Польщі, залежить від кількох чинників, зокрема, від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті", – сказано в дописі.

А от воєвода Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський запевнив: у разі потреби пункти прийому біженців можуть розгорнути протягом 24 – 48 годин.

"Якщо буде потреба надати допомогу людям, які тікають від війни чи холоду, будемо до цього готові. У попередні роки були такі місяці, коли це було кілька сотень людей щоденно, а було і кілька тисяч. Це були найбільші потоки, ми до цього теж готові, але я думаю, що нам це більше не загрожує", – пояснив він.