Пані Інна виїхала з Ізюмщини, з невеликого села на лівому березі ріки Оскіл, де зараз дуже небезпечна ситуація. Разом з собою вона вивезла косулю, яку колись їй передали наші військові. Про історію жінки та її добрий вчинок розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Як вдалося врятувати тварину

Сьогодні лівий берег Осколу чи не найнебезпечніша територія. Її постійно обстрілюють зі ствольної артилерії, закидують ракетами. Тому пані Інна була змушена виїжджати й вивезла з собою косулю, дику тварину, яку пів року вигодовувала.

Цю тваринку передали жінці військові. Косуля була ще зовсім маленькою і залишилася сама. У дикій природі вона б не змогла вижити. До того ж регіон постійно обстрілюють, тож найімовірніше тварина підірвалася б, а так її врятували й вивезли разом з волонтерами.

Я думав, що вона трошки менших розмірів. Потрібно було якось вмовити її виїхати з нами. Ми "упакували", винесли. Вона дуже пищала. А коли посадили на руки – трошки заспокоїлася,

– розповів волонтер фонду "Незламна" В'ячеслав Ільченко.

Косулю звуть Пискля, а своє ім'я вона отримала ще маленькою, коли дуже пищала, була неспокійною. Втім пані Інна замінила їй маму, налагодила контакт. Зараз тваринка не може жити разом з жінкою, бо та після евакуації поселилася у квартирі. Але косулю прийняли на перетримку у "Фельдман ЕкоПарку", де зараз багато врятованих тварин.

Пані Інна відвідує Писклю разом з внуками. За цей час косуля трішки відвикла від людей. Дикі тварини мають таку рису й швидко відвикають. Але все-таки рятівниці вдалося докликатися косулі. Жінка запевнила, що тепер постійно приходитиме до неї з онуками.

До нас приїхали хлопці з передової і привезли малесеньку косулю. Сказали, щоб я випоїла її молочком, бо вона прибилася до них. А в них стріляють, дуже шумно й козулі страшно. Ми взяли її, почали поїти, годувати. Вона як член сім'ї у нас, але далі стало ще гірше. Треба було виїжджати,

– розповіла рятівниця косулі Інна Близно.

Коли жінка виїжджала, то навіть не думала залишати Писклю. Одразу шукала, де її можна влаштувати. Тому зараз тварина живе в екопарку.

Зауважимо, що історія пані Інни вкотре нагадує нам, що потрібно наважуватись на евакуацію. Є низка населених пунктів, де ремонтувати, відновлювати комунікації дуже небезпечно й ремонтники не будуть цього робити. Відповідно це унеможливлює проживання у таких селах. Тому людям варто виїжджати, бо зимовий час ще більше ускладнить евакуацію та саме проживання.