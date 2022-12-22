В Польше ищут новые доказательства на месте падения ракеты: когда результаты
22 декабря 2022, 16:45Читати новину українською
Источник:Укринформ
На месте падения ракет в Польше были проведены дополнительные следственные действия. Специалисты в Пшеводове собирали новые доказательства.
Это рекомендовали сделать эксперты, уже работающие над собранными доказательствами. Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.
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Когда будут первые результаты
По предположениям Лапчинского первые результаты следствия по этому делу могут появиться через "месяц — два". Он отметил, что на более короткие сроки ожидать не следует. В течение нескольких недель результатов точно не будет.
Обстоятельства падения ракет выясняются в рамках расследования, проводимого Мазовецким отделом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши.
Что известно о падении ракет в Польше
- Во время массированной ракетной атаки 15 ноября в польском городе Пшеводув Люблинского воеводства упали две ракеты. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями.
- Погибли два человека. Это были местные фермеры: 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, работавшие на агропредприятии. На месте попадания образовалась огромная воронка.
- Первоначально польские СМИ писали, что это, предварительно, российская ракета. Однако впоследствии польская сторона и НАТО заявили, что обломки похожи на украинскую.
- Однако чья бы ракета ни была, виновата в инциденте только Россия, поскольку если бы не война, которую развязал агрессор, никакие ракеты над Украиной не летали бы.