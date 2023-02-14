В МИД Польши до недавнего времени работали выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Однако в рамках декоммунизации из польского внешнеполитического ведомства уволили последних дипломатов, обучавшихся в этом вузе.

Об этом в интервью СМИ рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, уже два месяца как польский МИД работает без выпускников из России.

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МГИМО является частью советской мягкой силы

Также он подчеркнул, что МГИМО было инвестицией в деятельность российского империализма.

Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственным интересам этой империи,

– сказал Збигнев Рау.

Увольнение этих дипломатов министр назвал важным процессом, который является частью декоммунизации в широком смысле. Она началась в Польше с законов о люстрации, первый из которых был еще в 1998 году.

Декоммунизация в Польше

Отметим, что еще в 2016 году президент западного соседа Украины Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, согласно которому запрещается пропаганда коммунизма и других тоталитарных режимов. В его рамках в Польше начались процессы, в частности, переименования топонимов и снос памятников советскому прошлому.

Так, под действие закона о декоммунизации попали 943 улицы по всей территории страны.

Более того, в рамках декоммунизации в Варшаве предлагали даже снести самую высокую многоэтажку Польши, которую построили во времена СССР в центре города. Тогда глава МВД Польши Мариуш Блащак свое предложение аргументировал тем, что здание "является символом советского господства в Польше".

Дворец культуры и науки является символом советского господства, а символы имеют важное значение, поскольку они формируют мировоззрение, особенно у молодежи.

– говорил Блащак.

Отметим, что осенью 2022 года в Польше демонтировали четыре советских памятника, посвященные Красной армии. Президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий отметил, что эти памятники были символом лжи, потому что советские власти не принесли никому свободы в 1945 году. Они принесли еще одно порабощение, завоевали Польшу и относились к ней, как к своей добыче.