В польскую армию массово записываются добровольцы

В Польше идет набор добровольцев в армию. На фоне полномасштабной войны в Украине государство стремится подготовить как можно больше людей.

Об этом рассказал вице-премьер-министр и глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в настоящее время на добровольную военную службу записалось более 13 тысяч человек.

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В польскую армию записываются добровольцы

По словам Блащака, в ближайшие недели он ожидает повышения количества добровольцев на вступление в польскую армию.

Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году мы подготовили 15 тысяч мест. Если нужно, найдем еще,

– добавил министр.

Он отметил, что польское правительство хочет, чтобы как можно больше людей прошли обучение, умели пользоваться оружием и были хорошо организованы.

Отметим, что в Польше закон "Об обороне Отечества" ввел новый вид военной службы – добровольческую основную военную службу. Стать добровольцем может каждый, кто раньше не был в армии. Желающие пройдут необходимую военную обучение и в будущем увеличат резерв или смогут вступить в профессиональную армию.

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Правила добровольной военной службы в Польше

Добровольцы начинают службу с 28-дневного базового курса подготовки. После этого они знакомятся с военным уставом и обучаются основам владения оружием. Этот период завершается принятием присяги и выдачей военной книги.

Военнослужащих, которые решат не продолжать обучение, зачисляются в запас. Остальные же добровольцы получат до 11 месяцев профессиональной подготовки, которая будет совмещаться с исполнением обязанностей по специальности.

После этого военный сможет подать заявление о прохождении службы в профессиональном, территориальном или действительном резерве. Добровольцы получают зарплату, равную самому низкому должностному окладу профессионального военнослужащего – 4560 злотых.

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