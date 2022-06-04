В Польше мужчины с ножом напали на двух украинок, одна женщина погибла

В польском городе Нацпольски близ Плонска двое мужчин ворвались в дом украинок и напали на них с ножом. Одна женщина сразу погибла от полученных травм, другая – борется за жизнь в больнице.

Что известно о нападении на украинок

Как рассказали в полиции, в пятницу, 4 июня, в квартиру, где три месяца жили украинки с маленькими детьми, пришли двое мужчин. Один из них с ножом напал на украинок .

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"Муж вышел из машины, зашел в помещение и напал на женщин, ранив их ножом. Потом они уехали. Крик украинок услышали посторонние люди, которые вызвали скорую и полицию", – рассказали правоохранители.

Одну пострадавшую каретой скорой помощи доставили в больницу, другая скончалась на месте . В квартире остались двое детей 2,5 лет и 5 месяцев, их также доставили в больницу на обследование.

По заключению полиции, женщины арендовали квартиру в Нацпольске около трех месяцев. Они не поддерживали тесные контакты с соседями.

Мужчины попали в ДТП, их задержали

В полиции рассказали, что автомобиль, на котором поехали злоумышленники, в нескольких километрах попал в ДТП на дороге, ведущей в город Заборово. Вероятно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Мужчины, ехавшие на автомобиле, продолжали бежать пешком. После погони правоохранители задержали одного из них, он находился в нетрезвом состоянии.

“Второго из мужчин, которому 27 лет, полиция задержала после 19:00 в нескольких километрах от места происшествия, в одном из близлежащих городов. По словам полицейских, он гражданин Украины .

В полиции сообщили, что первый задержан также иностранец, но его личность еще устанавливают – документов с собой у него не было. В настоящее время злоумышленников поместили под стражу.

Турецкие СМИ сообщают, что в Анталии украинец ранил жену и расправился со своими двумя маленькими детьми. Погибшему мальчику было всего 4 года, его убитой сестренке – 6 лет. Трагедия произошла 21 мая. Детали трагедии и имя предполагаемого подозреваемого читайте в статье .

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