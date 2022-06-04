Що відомо про напад на українок

Як розповіли у поліції, у п’ятницю, 4 червня, до квартири, де три місяці жили українки з маленькими дітьми, прийшли двоє чоловіків. Один з них з ножем напав на українок.

До теми Двоє російських військових на суді визнали свою провину, що стріляли у мирних

"Чоловік вийшов з машини, зайшов до приміщення та напав на жінок, поранивши їх ножем. Потім вони поїхали. Крик українок почули сторонні люди, які викликали швидку та поліцію", – розповіли правоохоронці.

Одну постраждалу каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, інша померла на місці. У квартирі залишилися двоє дітей 2,5 року та 5 місяців, їх також доставили у лікарню на обстеження.

За висновками поліції, жінки орендували квартиру в Нацпольську близько трьох місяців. Вони не підтримували тісних контактів із сусідами.

Чоловіки потрапили у ДТП, їх затримали

У поліції розповіли, що автомобіль, на якому поїхали зловмисники, за декілька кілометрів потрапив у ДТП на дорозі, що веде до міста Заборово. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Чоловіки, які їхали на автомобілі, продовжували втікати пішки. Після погоні правоохоронці затримали одного з них, він був у нетверезому стані.

“Другого з чоловіків, якому 27 років, поліція затримала після 19:00 за кілька кілометрів від місця події, в одному з прилеглих міст. За словами поліцейських, він громадянин України.

У поліції повідомили, що перший затриманий також іноземець, але його особу ще встановлюють – документів з собою він не мав. Наразі зловмисників помістили під варту.

До слова, турецькі ЗМІ повідомляють, що в Анталії українець поранив дружину та розправився зі своїми двома маленькими дітьми. Загиблому хлопчику було лише 4 роки, його вбитій сестричці – 6 років. Трагедія сталася 21 травня. Деталі трагедії та ім'я ймовірного підозрюваного – читайте у статті.

Ви могли пропустити – 101 день війни: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ