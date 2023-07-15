Инцидент произошел еще 6 июля в городе Ополе. Теперь нападающих разыскивают правоохранители.

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Что случилось

45-летняя украинка родом из Тернополя уже 20 лет приезжает в Польшу работать уборщицей. Ее дети приехали в Ополе во время каникул, чтобы посетить мать. Им всего 8, 10 и 13 лет.

Когда они стояли на автобусной остановке "Wiosenna-Prószkowska", мужчина и женщина в возрасте 25 – 27 лет услышали, как семья разговаривает на украинском языке, подошли и начали цепляться и оскорблять семью. По словам женщины, обидчики были под хмельком.

Они кричали: "Разве вы украинцы", "Путин вас роз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+", "Кур** украинская". После этого нападавшие толкнули украинку и пошли в магазин за выпивкой.

После толчеи украинка вызвала полицию и вместе с детьми на остановке ждала правоохранителей. Тем временем мужчина и женщина вышли из магазина и мужчина показал украинцам средний палец, прежде чем сесть в автобус.

Мне нравится Ополе, потому что люди здесь добрые и дружелюбные. Эта дружелюбие еще больше возросла после того, как Россия вторглась в Украину. Я много раз слышала от людей слова поддержки Украины. Я впервые встретилась с такой агрессией, которая коснулась моей семьи несколько дней назад,

– сказала потерпевшая.

Полиция уже разыскивает нападающих

Об инциденте уже сообщили в прокуратуру. Теперь нападающих ищут правоохранители – им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

Они обещают, что установить виновных будет не сложно, потому что улицы и автобусы оборудованы камерами слежения.