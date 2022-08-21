В Польше намекнули россии на пятую статью НАТО после переброски "Кинжалов"

В Польше также намекнули россияне на пятую статью Североатлантического союза. Это произошло после того, как кремль притащил гиперзвуковые ракеты "Кинжал" под Калининград.

Соответствующее заявление озвучил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич. Он также напомнил, что Польша защищена от любых угроз.

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В Польше намекнули россии на 5 статью НАТО

Наши действия – в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО – есть и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым россией под Калининградом,

– заявил заместитель министра.

Войцех Скуркевич объяснил, что Польша защищена членством в Североатлантическом альянсе.

"Если возникнет какая-либо угроза, пятая статья Североатлантического договора – то есть формула "один за всех и все за одного" – будет применена", – заверил замминистра.

Войцех Скуркевич также напомнил, что в северо-восточных регионах Польши уже давно применяются меры по укреплению обороны восточного фланга НАТО. Среди прочего там:

дислоцируются союзные войска;

проводятся интенсивные военные учения.

Что этому предшествовало

18 августа россия опрокинула три истребителя "кинжал" под Калининград. Эти действия кремль объяснил тем, что это произошло в рамках "стратегического сдерживания".

российское минобороны сообщило, что "кинжалы" будут там дежурить круглосуточно.

Также сообщили, что якобы "кинжал" невидимы и неуязвимы для средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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