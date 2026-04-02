В Польше остановили автобус с 12 россиянами-нелегалами, которых перевозили украинцы, – СМИ

Польские пограничники в городе Сянок задержали двух граждан Украины, которые перевозили автобусом 12 россиян. Ни один из них не имел разрешений на пребывание на польской территории.

Об этом сообщило польское издание RMF24.

Читайте также Польша готовит новые паспорта: что изменится для миллионов людей

Кого задержали в Польше?

Как сообщили пограничники, инцидент произошел еще 31 марта 2026 года во время рутинной проверки "транспортных маршрутов, ведущих с юга Европы".

Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имел документов, которые бы позволяли им пересекать польско-словацкую границу или находиться в Польше. Правоохранители установили, что иностранцы подали заявление на проживание в Венгрии и, по закону, должны были бы там находиться.

Сами же россияне признались в незаконном пересечении границы.

Мужчин задержали и приговорили к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. Кроме того, им запретили въезд в страны Шенгенской зоны, и они были вынуждены покинуть Польшу – их отправили в Беларусь.

Известно, что за всей операцией стояли двое украинцев, которые управляли автобусом. Мужчин также задержали и обвинили в организации незаконного пересечения границы. Суд приговорил их к году в тюрьме с отсрочкой на два года.

Как изменились правила для украинцев в Польше?