В Польше остановили автобус с 12 россиянами-нелегалами, которых перевозили украинцы, – СМИ
- В Польше задержали автобус с 12 россиянами-нелегалами, которых перевозили двое украинцев.
- Россияне признались в незаконном пересечении границы, а организаторов приговорили к году в тюрьме с отсрочкой на два года.
Польские пограничники в городе Сянок задержали двух граждан Украины, которые перевозили автобусом 12 россиян. Ни один из них не имел разрешений на пребывание на польской территории.
Об этом сообщило польское издание RMF24.
Кого задержали в Польше?
Как сообщили пограничники, инцидент произошел еще 31 марта 2026 года во время рутинной проверки "транспортных маршрутов, ведущих с юга Европы".
Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имел документов, которые бы позволяли им пересекать польско-словацкую границу или находиться в Польше. Правоохранители установили, что иностранцы подали заявление на проживание в Венгрии и, по закону, должны были бы там находиться.
Сами же россияне признались в незаконном пересечении границы.
Мужчин задержали и приговорили к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. Кроме того, им запретили въезд в страны Шенгенской зоны, и они были вынуждены покинуть Польшу – их отправили в Беларусь.
Известно, что за всей операцией стояли двое украинцев, которые управляли автобусом. Мужчин также задержали и обвинили в организации незаконного пересечения границы. Суд приговорил их к году в тюрьме с отсрочкой на два года.
Как изменились правила для украинцев в Польше?
С 1 апреля 2026 года в странах ЕС вступают в силу обновленные правила для лиц с временной защитой. Отныне украинцы обязаны получить специальное разрешение CUKR, которое позволит легально проживать в Польше до трех лет.
Оформление нового разрешения будет происходить исключительно в электронном формате через государственный портал MOS. Бумажные документы больше не будут принимать, поэтому заявителям стоит заранее подготовиться к цифровой процедуре и проверить свои данные.
Чтобы получить разрешение CUKR, нужно соответствовать нескольким требованиям, в частности иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней и сохранять этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.