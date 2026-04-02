Про це повідомило польське видання RMF24.

Кого затримали в Польщі?

Як повідомили прикордонники, інцидент стався ще 31 березня 2026 року під час рутинної перевірки "транспортних маршрутів, що ведуть з півдня Європи".

Під час перевірки з'ясувалося, що жоден з росіян не мав документів, які б дозволяли їм перетинати польсько-словацький кордон або перебувати в Польщі. Правоохоронці встановили, що іноземці подали заяву на проживання в Угорщині та, за законом, мали б там перебувати.

Самі ж росіяни зізналися в незаконному перетині кордону.

Чоловіків затримали та засудили до шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки. Крім того, їм заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони, і вони були змушені покинути Польщу – їх відправили до Білорусі.

Відомо, що за всією операцією стояли двоє українців, які керували автобусом. Чоловіків також затримали та звинуватили в організації незаконного перетину кордону. Суд засудив їх до року у в'язниці з відстрочкою на два роки.

Як змінилися правила для українців в Польщі?