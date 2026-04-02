Об этом сообщило польское издание RMF24.
Кого задержали в Польше?
Как сообщили пограничники, инцидент произошел еще 31 марта 2026 года во время рутинной проверки "транспортных маршрутов, ведущих с юга Европы".
Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имел документов, которые бы позволяли им пересекать польско-словацкую границу или находиться в Польше. Правоохранители установили, что иностранцы подали заявление на проживание в Венгрии и, по закону, должны были бы там находиться.
Сами же россияне признались в незаконном пересечении границы.
Мужчин задержали и приговорили к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. Кроме того, им запретили въезд в страны Шенгенской зоны, и они были вынуждены покинуть Польшу – их отправили в Беларусь.
Известно, что за всей операцией стояли двое украинцев, которые управляли автобусом. Мужчин также задержали и обвинили в организации незаконного пересечения границы. Суд приговорил их к году в тюрьме с отсрочкой на два года.
Как изменились правила для украинцев в Польше?
С 1 апреля 2026 года в странах ЕС вступают в силу обновленные правила для лиц с временной защитой. Отныне украинцы обязаны получить специальное разрешение CUKR, которое позволит легально проживать в Польше до трех лет.
Оформление нового разрешения будет происходить исключительно в электронном формате через государственный портал MOS. Бумажные документы больше не будут принимать, поэтому заявителям стоит заранее подготовиться к цифровой процедуре и проверить свои данные.
Чтобы получить разрешение CUKR, нужно соответствовать нескольким требованиям, в частности иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней и сохранять этот статус по состоянию на 4 июня 2025 года.