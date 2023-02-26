В Польше произошло жуткое ДТП с украинцами: пять человек госпитализированы

В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В обоих путешествовали граждане Украины.

Известно, что авария произошла около 4 утра на трассе A4 в районе села Заблотце Ярославского уезда. Микроавтобусы с украинцами двигались в пункт пропуска "Корчева – Краковец".

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Что известно о последствиях ДТП

Предварительно водитель Renault Master врезался сзади в Mercedes Sprinter, которого отбросило на ограничительные барьеры. В результате столкновения Mercedes перевернулся в сторону.

Представитель польской полиции сообщила, что пятерых пассажирок из обоих транспортных средств госпитализировали. К счастью, угрозы для их жизни нет.

В Польше произошло ДТП с украинцами / Фото Воеводская станция скорой помощи в Перемышле

Все 12 пассажиров обоих микроавтобусов являются гражданами Украины. Среди них есть ребенок. Полиция установила, что оба водителя были трезвыми, причины аварии продолжают выяснять.

Стоит добавить, что в последние дни в Польше фиксируют ухудшение погодных условий и прогнозируют гололедицу на дорогах.

Украинец устроил ДТП в Польше: что известно