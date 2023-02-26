В Польше произошло жуткое ДТП с украинцами: пять человек госпитализированы
В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В обоих путешествовали граждане Украины.
Известно, что авария произошла около 4 утра на трассе A4 в районе села Заблотце Ярославского уезда. Микроавтобусы с украинцами двигались в пункт пропуска "Корчева – Краковец".
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Что известно о последствиях ДТП
Предварительно водитель Renault Master врезался сзади в Mercedes Sprinter, которого отбросило на ограничительные барьеры. В результате столкновения Mercedes перевернулся в сторону.
Представитель польской полиции сообщила, что пятерых пассажирок из обоих транспортных средств госпитализировали. К счастью, угрозы для их жизни нет.
В Польше произошло ДТП с украинцами / Фото Воеводская станция скорой помощи в Перемышле
Все 12 пассажиров обоих микроавтобусов являются гражданами Украины. Среди них есть ребенок. Полиция установила, что оба водителя были трезвыми, причины аварии продолжают выяснять.
Стоит добавить, что в последние дни в Польше фиксируют ухудшение погодных условий и прогнозируют гололедицу на дорогах.
Украинец устроил ДТП в Польше: что известно
- В Польше в ночь на 26 февраля пьяный украинец устроил ДТП в Ожаруве-Мазовецком. Мужчина находился за рулем Volkswagen. В какой-то момент он вылетел на железнодорожный путь, а потом выбежал из машины. Это и спасло гореводителя жизни.
- Беды удалось избежать и из-за того, что поезд ехал на небольшой скорости, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Правда, всех пассажиров, а это около 140 человек, пришлось эвакуировать и свое путешествие продолжили другим транспортом.
- Горе-водителя задержали. У него в крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Свидетели рассказали, что мужчина едва держался на ногах.
- Людям напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Они спасают жизнь и здоровье.