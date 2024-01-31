В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за ссоры с поляками, – правозащитник

В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за словесного конфликта с поляками. Более того, граждан Украины задержали. Им не разрешили воспользоваться юридической помощью и не уведомили консульство.

Правозащитник Виталий Махинько сообщил, что к нему за помощью обратились за помощью двое украинцев которых в Польше избила полиция.

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Что известно о событии

По словам правозащитника, мужчины приехали из Брюсселя в Варшаву на несколько дней открыть фирму. В отеле между ними и поляками возник словесный конфликт.

Через некоторое время в номер, где они проживали, ворвалась полиция. Полицейские избили и задержали украинских мужчин.

Между украинскими и поляками возник словесный конфликт в отеле. Через некоторое время полиция постучалась в номер. Когда открыли дверь, они сразу ударили и повалили украинца и начали избивать. Потом взялись за второго

– рассказал правозащитник.

Более того, в полицейском участке не позволили воспользоваться медицинской помощью после избиения.

Одного инвалида 2 группы отпустили утром, а второго через несколько дней. Ему предъявили обвинение за то, что он укусил полицейского за ногу, когда против него лежащего использовали удушающий прием. В полицейском участке не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили консульство

– подчеркнул Махинько.

После освобождения украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили все необходимые документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими.



Последствия избиения украинцев / Фото Виталий Махинько

Польская полиция нарушает права в отношении украинцев: больше в отношении женщин

Виталий Махинько сообщил, что заявления о совершенном польскими полицейскими преступлениях поданы в прокуратуру города Варшавы и управление полиции.

В последнее время я все больше фиксирую нарушение польской полицией прав украинцев. Большое количество пострадавших именно украинские женщины

– сказал он.

Он добавил, что почти никто из пострадавших не готов об этом публично заявлять и бороться за свои права.