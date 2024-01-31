Правозахисник Віталій Махинько повідомив, що до нього по допомогу звернулись по допомогу двоє українців, яких у Польщі побила поліція.
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Що відомо про подію
За словами правозахисника, чоловіки приїхали з Брюсселю до Варшави на декілька днів відкрити фірму. У готелі між ними та поляками виник словесний конфлікт.
Через деякий час в номер, де вони проживали, увірвалась поліція. Поліцейські побили та затримали українських чоловіків.
Між українцями і поляками виник словесний конфлікт у готелі. Через деякий час поліція постукалась в номер. Коли відкрили двері, вони зразу вдарили та повалили українця, та почали бити. Потім взялись за другого,
– розповів правозахисник.
Ба більше, у поліцейському відділку не дозволили скористатися медичною допомогою після побиття.
Одного, інваліда 2 групи, відпустили вранці, а другого через декілька днів. Йому висунули обвинувачення за те, що він вкусив поліцейського за ногу, коли проти нього лежачого використовували задушливий прийом. У поліцейському відділку не дозволили скористатись юридичною допомогою та не повідомили консульство,
– наголосив Махинько.
Після звільнення, українці пройшли медичний огляд та отримали всі необхідні документи, які підтверджують завдання тілесних ушкоджень поліцейськими.
Наслідки побиття українців / Фото Віталій Махинько
Польська поліція порушує права щодо українців: найбільше щодо жінок
Віталій Махинько повідомив, що наразі заяви про скоєний польськими поліцейськими злочин подані до прокуратури міста Варшави та управління поліції.
В останній час я все більше фіксую порушення польською поліцією прав українців. Велика кількість постраждалих саме українські жінки,
– сказав він.
Він додав, що майже ніхто з потерпілих не готовий про це публічно заявляти та боротись за свої права.