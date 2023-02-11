Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сказал, что дебаты об истребителях сейчас в самом начале.
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Решение о поставках Украине истребителей должно исходить от НАТО
Глава польского правительства подчеркнул, что сначала решение о передаче самолетов Украине должно принять НАТО. Только после этого Польша будет принимать решение со своей стороны, что делать.
Польша, наконец, решит, что делать, когда будет однозначное решение, что истребители могут быть переданы Украине,
– сказал Моравецкий.
Украина стремится получить истребители: что известно
- После того, как Киев сумел преодолеть табу на поставку бронетехники, Украина стремится получить и самолеты. Причина в том, что авиапарк Воздушных сил ВСУ состоит из советской техники, которая кое в чем сковывает силы наших войск.
- Современные самолеты усилят Украину как на поле боя, так и в тылу, защищая от ракетных атак.
- Как в случае с танками, Украина стремится создать авиационную коалицию. Киев добивается самолетов F-16, производимых США, и есть аналогом МиГ-29, что на вооружении Украины.
- Президент США Джо Байден пока отверг идею, что Вашингтон будет поставлять эти самолеты в Украину. Однако он не комментировал вопрос реэкспорта истребителей.
- Известно, что Нидерланды выразили готовность передать Украине F-16, после чего Киев подал заявку.
- Также положительные новости есть из Британии, где Владимир Зеленский договорился об обучении украинских военных на "Тайфунах".
- В ОП намекнули на положительные решения по самолетам, но не конкретизировали информацию. Президент Владимир Зеленский пообещал украинским пилотам современные самолеты.
- Также важно отметить, что Словакия готова передать более 10 МиГ-29, которые больше не использует.