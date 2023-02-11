Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він сказав, що дебати про винищувачі наразі на самому початку.

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Рішення про постачання Україні винищувачів має виходити від НАТО

Глава польського уряду наголосив, що спершу рішення щодо передачі літаків Україні має ухвалити НАТО. Тільки після цього Польща прийматиме рішення зі свого боку, що робити.

Польща, зрештою, вирішить, що робити, коли буде однозначне рішення, що винищувачі можуть бути передані Україні,

– сказав Моравецький.

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