В Польше 13-летняя девочка неожиданно родила во время школьной экскурсии

В Польше у малолетней девушки во время экскурсии внезапно начались схватки. Оказалось. что о беременности подростка не знали ни ее опекуны, ни друзья.

Во время путешествия группа польских школьников осталась ночевать в одном из санаториев в Заторже (Малопольское воеводство". Там и начались роды.

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Внезапные роды девушки

Польские СМИ пишут, что 13-летняя девушка во время пребывания в санатории почувствовала ухудшение самочувствия, поэтому пошла в ванную комнату – именно там у нее начались схватки. Сотрудник санатория оказал подростку необходимую помощь. Сейчас она находится в гинекологическом отделении больницы в Освенциме, ее состояние стабильное. Младенца в тяжелом, однако стабильном состоянии, доставили в Университетскую детскую больницу в Кракове.

Сообщается, что о беременности девушки никто не знал. Полиция Польши начала расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 15-летнего возраста. Согласно Уголовному кодексу страны, виновному лицу грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

Теперь следователи устанавливают, кто является отцом ребенка и при каких обстоятельствах могло произойти оплодотворение.

Неожиданные беременности

Похожая история в апреле 2024 года случилась в Одесской области. Медики приехали в одно из сел региона из-за жалоб молодой женщины на температуру и боль в животе. Оказалось, что боль была симптомом родовой деятельности. На свет родилась девочка, состояние которой врачи оценили в 6 баллов по шкале Апгар.

В Каменском Днепропетровской области в октябре 2023 года идентичный случай. Мужчина вызвал 20-летней девушке скорую из-за боли в животе и вздутия. Та была убеждена, что у нее обострение язвенной болезни желудка, и даже отрицала беременность. Однако фельдшеры успешно приняли роды и на свет родилась здоровая девочка.